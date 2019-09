Paus begint Afrika-tour in Mozambique

Paus Franciscus arriveert woensdag in Mozambique. Hij begint daar een tour door drie Afrikaanse landen aan de Indische Oceaan die hard zijn getroffen door armoede, conflicten en natuurrampen.

Naar verwachting wordt hij tijdens zijn bezoek door tienduizenden mensen verwelkomd. De paus sluit zijn reis af met een mis op vrijdag in het grote Zimpeto-stadion in de hoofdstad Maputo. Behalve Mozambique bezoekt de paus Madagascar en het kleinere naburige eiland Mauritius, beide aan de oostkust van Afrika.

In een videoboodschap, opgenomen voorafgaand aan de reis, benadrukte paus Franciscus de noodzaak van „broederlijke verzoening in Mozambique en in heel Afrika, wat de enige hoop op een solide en duurzame vrede is”.

Paus Johannes Paulus II was de laatste paus die Mozambique bezocht. Hij ging er in 1988 heen.