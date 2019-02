Paul Manafort loog volgens rechtbank VS

De federale rechtbank van district Columbia in de VS is van oordeel dat Paul Manafort, voormalig campagneleider van de president Donald Trump, moedwillig heeft gelopen tegen de FBI, speciaal aanklager Robert Mueller en een jury.

Manafort staat terecht voor onder meer samenzwering tegen de Amerikaanse staat. Hij sloot in september 2018 een deal met Mueller. De oud-campagneleider zou voor strafvermindering meewerken aan het zogenaamde Ruslandonderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Door niet de waarheid te vertellen heeft hij volgens Mueller deze afspraak geschonden.

Volgens de aanklagers had Manafort vijf keer gelogen, maar de rechter sprak hem vrij op twee van deze vijf aanklachten. Drie ervan werden op basis van voldoende bewijs wel gegrond verklaard.