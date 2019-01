Patriarch verleent Oekraïense kerk autonomie

Het hoofd van de orthodoxe christenen wereldwijd heeft zaterdag formeel de Oekraïense kerk autonomie verleend. Het betekent een historische breuk met Rusland. De Oekraïense leiders beschouwen de onafhankelijkheid van de kerk als essentieel voor de veiligheid van het land.

Het decreet werd ondertekend door de oecumenische patriarch Bartholomeus I tijdens een dienst met het hoofd van de Oekraïense kerk, de metropoliet Epifaniy en president Petro Porosjenko in de Sint-Joriskathedraal van het patriarchaat in Istanbul.

Het patriarchaat, de zetel van de spirituele leider van ongeveer 300 miljoen orthodoxe christenen wereldwijd, steunde in oktober het verzoek van Oekraïne voor de nieuwe kerk. Moskou is woedend over de overstap. De Oekraïense orthodoxe kerk viel ruim driehonderd jaar onder het patriarchaat Moskou.