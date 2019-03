Een patiënt in een ziekenhuis in Praag heeft het vuur geopende op twee medepatiënten die bij hem op de kamer lagen. De slachtoffers raakten zwaargewond en een verkeert in kritieke toestand.

De aanleiding voor de schietpartij is volgens de Praagse politie nog onduidelijk. Een verpleegster wist de man te ontwapenen. Het incident was op de afdeling voor behandeling van leukemie in het universiteitsziekenhuis.