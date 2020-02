Patiënt met coronavirus in Duitsland genezen

Een van de zestien patiënten met het nieuwe coronavirus in Duitsland is genezen verklaard. De man mocht donderdag vertrekken uit een ziekenhuis in de deelstaat Beieren, omdat hij geen andere mensen meer kan besmetten.

Nog vijftien mensen met het virus in Duitsland liggen in het ziekenhuis. Dertien van hen liggen in Beieren en twee in Frankfurt. Ruim 140 mensen moeten in quarantaine blijven, omdat ze mogelijk besmet zijn. De meesten zijn teruggekeerd uit het Chinese Wuhan, waar de uitbraak begon.

Alle besmettingen in Beieren zijn begonnen bij een Chinese medewerker van Webasto, een bedrijf dat auto-onderdelen maakt.