‘Patholoog overtuigd van zelfmoord Epstein’

Een lijkschouwer in New York is ervan overtuigd dat de omstreden miljardair Jeffrey Epstein zelfmoord heeft gepleegd. Dat heeft een gemeenteambtenaar tegen de New York Times gezegd. Patholoog Barbara Simpson brengt het zelf nog niet naar buiten, omdat ze alle testresultaten af wil wachten.

De doodsoorzaak is ook nog niet met volledige zekerheid vastgesteld, maar het lijkt erop dat Epstein zichzelf heeft opgehangen in zijn cel. De miljardair stond niet meer onder verscherpt toezicht, terwijl hij al eerder een zelfmoordpoging zou hebben ondernomen.

De zakenman wordt ervan verdacht minderjarige meisjes te hebben misbruikt. De advocaat van een aantal vrouwen die hem hebben aangeklaagd, zegt dat er beslag op het landgoed van Epstein wordt gelegd om zo aan de schadeclaims te kunnen voldoen.

Epstein zou systematisch tienermeisjes hebben misbruikt. De jongsten zouden ongeveer 14 jaar zijn geweest. Het misbruik vond in ieder geval plaats tussen 2002 en 2005. De zakenman zou de meisjes ook aan vrienden en zakenpartners „hebben gegeven”.