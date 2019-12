Pastor: illegalen kunnen naar kerkdienst met Trump

De voorganger van een grote evangelische protestantse kerk in Miami, waar deze week president Donald Trump behoudende christenen komt werven, heeft zijn kerkgangers gezegd dat ook de illegalen onder hen naar de dienst met Trump kunnen komen. De uit Honduras afkomstige pastor Guillermo Maldonado moest zijn veelal Spaanssprekende gehoor geruststellen over de bijeenkomst van de president met onder anderen circa zeventig evangelische voorgangers.

„Ik ben uw geestelijke vader en breng mijn gelovigen niet in gevaar, je hoeft hier geen staatsburger te zijn”, antwoordde Maldonado volgens plaatselijke media op de vraag of je er zonder papieren bij mag zijn. Trump staat aan het begin van het verkiezingsjaar en houdt er vrijdag zijn eerste ‘Evangelicals for Trump’ -bijeenkomst. Volgens Amerikaanse media kan Trump nog steeds rekenen op de steun van 75 tot 80 procent van christelijk rechts, de overwegend blanke protestantse ‘evangelicals’.