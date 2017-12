Twee passagierstreinen zijn vrijdag in Oostenrijk op elkaar gebotst bij de plaats Kritzendorf even ten noorden van Wenen. Het gaat om twee sneltreinen die deels ontspoorden. Drie tot vier wagons zouden omgeslagen zijn en passagiers zouden daar nog in zitten.

Volgens Oostenrijkse media zijn hulpdiensten massaal uitgerukt met onder andere dertig ziekenauto’s. Volgens eerste berichten zijn vijftien mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig.