Passagiers Zwitsers cruiseschip niet welkom in Australië

Passagiers van het Zwitserse cruiseschip Magnifica mogen niet van boord gaan in de haven van Fremantle, vlak bij de Australische stad Perth. Van de 1700 reizigers kampen volgens de West-Australische premier Mark McGowan meer dan 250 met ademhalingsproblemen. Hij vermoedt dat ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus en wil verspreiding voorkomen.

Een woordvoerder van MSC Cruises, eigenaar van het schip, ontkent in een persbericht dat er mensen zijn geïnfecteerd. „Geen enkele passagier of personeelslid aan boord heeft ademhalingsproblemen of andere griepachtige symptomen. Er is geen enkel bewijs waaruit zou blijken dat iemand aan boord besmet is met Covid-19”, tekent de Australische onlinekrant WAtoday op uit het bericht van MSC.

De woordvoerder stelt verder dat Magnifica alleen vanwege een technisch probleem aanmeert en dat geen enkele passagier aan wal gaat. Ook zou niemand verzorging nodig hebben.