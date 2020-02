Passagiers Westerdam testen negatief op virus

De passagiers van het cruiseschip Westerdam die nog in Cambodja verblijven, zijn volgens testen niet besmet met het nieuwe coronavirus.

Het gaat om 781 reizigers, meldde rederij Holland America Line (HAL) dinsdag. Die baseert zich op informatie van de autoriteiten in het land. De uitkomst van de testen betekent volgens HAL dat de passagiers weer naar huis kunnen. De Westerdam blijft nog enkele dagen in de haven van Sihanoukville, totdat ook alle 747 bemanningsleden aan boord zijn getest op het virus.

Het schip was eerder geweigerd door meerdere Aziatische landen. Toen waren aan boord nog geen besmettingen gemeld. Cambodja kreeg veel lof omdat het vaartuig daar wel mocht aanleggen. Later bleek dat één van de passagiers die het schip had verlaten was besmet met het nieuwe virus.

Ongeveer 500 passagiers van het cruiseschip Diamond Princess, dat bij Japan ligt, zijn woensdagmorgen van boord gegaan. Ook alle Nederlanders mogen van boord. Dat meldden de autoriteiten in Japan. Op het schip zaten sinds begin februari duizenden mensen in quarantaine.

Milde symptomen

Onderzoekers van de Chinese gezondheidsdienst hebben woensdag verklaard dat de meesten die het virus oplopen, alleen milde symptomen hebben. Vooral ouderen en mensen die al gezondheidsproblemen hadden, lopen risico.

De onderzoekers stellen in een medisch vakblad dat bijna 81 procent van de patiënten „milde” verschijnselen vertoonde. Bij 13,8 procent van de patiënten worden die omschreven als „ernstig” en in 4,7 procent van de gevallen als „kritiek.” Het zou gaan om de grootste studie tot dusver naar het virus. Het gemiddelde sterftecijfer is volgens de onderzoekers 2,3 procent, maar de verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn groot. Het sterftecijfer onder patiënten van boven de 80 zou bijna 15 procent zijn, tegenover 0,2 procent bij mensen onder de 40.

Afgevlakt

In Hongkong is een tweede persoon overleden die besmet was geraakt met het coronavirus. Het gaat om een 70-jarige man die ook andere gezondheidsproblemen had, meldden de autoriteiten woensdag. Het dodental in China is dinsdag gestegen tot boven de 2000. Het totaal aantal Chinese besmettingsgevallen is dinsdag gestegen naar ruim 74.000, meldde de provinciale gezondheidsdienst. Buiten China zijn enkele honderden mensen besmet, waarmee het totaal aantal besmettingen wereldwijd de 75.000 is gepasseerd.

Daarmee is de dalende trend van de groei van het aantal besmettingsgevallen van de afgelopen week voorlopig ten einde.