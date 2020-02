Passagiers verlaten cruiseschip in Japanse haven

Honderden mensen hebben het cruiseschip Diamond Princess in de Japanse haven Yokohama verlaten. Bussen en taxi’s stonden klaar om de passagiers weg te brengen. Zij sleepten bagage met zich mee en zwaaiden naar voormalige lotgenoten.

„Ik ben opgelucht. Ik wil goed uitrusten”, zei een 77-jarige Japanse passagier, die anoniem wilde blijven. Hij gaat met het openbaar vervoer naar huis. In totaal mogen woensdag naar verwachting zo’n vijfhonderd mensen aan land gaan.

Het cruiseschip arriveerde begin februari in de haven van Yokohama, ten zuiden van Tokio. Toen waren zo’n 3700 mensen aan boord van het schip, waar inmiddels ruim 540 besmettingen zijn gemeld. Opvarenden brachten noodgedwongen twee weken door in quarantaine, soms in kleine hutten zonder ramen.

„We zijn de bemanning en kapitein enorm dankbaar voor de goede zorgen tijdens de epische crisis”, twitterde passagier Yardley Wong, die met haar zesjarige zoon had vastgezeten.

Passagiers die zijn getest en het virus niet hebben, krijgen een officieel certificaat. Het duurt naar verwachting ongeveer drie dagen om hen te laten ontschepen. Die operatie moet vrijdag worden afgerond. Daarna gaan bemanningsleden opnieuw in quarantaine.

In Yokohama werd positief gereageerd op het besluit de passagiers van boord te laten. „Ik weet zeker dat de mensen aan boord zich veel zorgen maken. Ik hoop dat ze snel kunnen terugkeren naar hun normale levens”, zei de 51-jarige Isamu Habiro. „Als inwoner van Yokohama wil ik niet dat ze oneerlijk worden behandeld.”