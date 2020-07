Passagiers vast na bommelding in toestel Ryanair

De Britse politie heeft twee mannen aangehouden in verband met een bommelding in een toestel van Ryanair. De twee waren passagiers in het toestel dat vanwege de dreiging onder begeleiding van twee straaljagers van de Britse luchtmacht landde op de luchthaven Stansted bij Londen.

De bemanning sloeg alarm toen maandag op een van de toiletten een briefje werd gevonden waarop stond dat er een explosief aan boord was. Het vliegtuig was onderweg van Krakau naar Dublin.

Het toestel werd op Stansted onderzocht, explosieven werden niet gevonden. De twee mannen van 26 en 47 worden vastgehouden.