‘Passagiers Oekraïens toestel leefden nog na eerste raketinslag’

Onderzoek van de zwarte dozen van een in Iran neergehaald Oekraïens passagiersvliegtuig toont aan dat het werd geraakt door twee raketten 25 seconden na elkaar en dat de passagiers nog enige tijd in leven waren na de eerste inslag. Dat zegt het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie zondag.

Het betreft het eerste officiële bericht over de inhoud van de cockpitvoicerecorder en de gegevensregistraties, die in juli naar Frankrijk waren gestuurd om te worden gelezen.

Teheran heeft gezegd dat het per ongeluk het Oekraïense vliegtuig in januari neerhaalde, in een tijd van extreme spanningen met de Verenigde Staten. Alle 176 mensen aan boord van de Boeing 737 kwamen om het leven.

„Negentien seconden nadat de eerste raket het vliegtuig raakte, gaven de stemmen van de piloten in de cockpit aan dat de passagiers in leven waren, 25 seconden later raakte de tweede raket het vliegtuig”, aldus de Iraanse staatstelevisie die het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie citeerde. „De gegevensanalyse van de zwarte dozen zouden niet moeten worden gepolitiseerd”, voegde hij eraan toe.

De Iraanse luchtverdediging schoot het passagiersvliegtuig van Ukraine International Airlines (UIA) begin januari uit de lucht, net nadat het was opgestegen bij Teheran. Iran erkende later dat het een „rampzalige vergissing” van het leger was dat in de hoogste staat van paraatheid was tijdens een confrontatie met de Verenigde Staten. Iraanse en Oekraïense functionarissen hebben gesprekken gevoerd over de schadeloosstelling van de families van de slachtoffers.