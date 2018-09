Passagier wilde telefoon opladen in cockpit

Een passagier van een vlucht van de Indiase maatschappij IndigoAir is uit het vliegtuig gezet omdat hij de cockpit in wilde om zijn telefoon op te laden. Dat gebeurde vlak voor vertrek op de luchthaven van de Indiase stad Mumbai.

Het vliegtuig stond nog aan de grond. De man is aan de politie overgedragen. Hij werd na verhoor vrijgelaten.

Het was het tweede incident deze week in een Indiaas toestel. Maandag werd met veel moeite voorkomen dat een man op een vlucht van New Delhi naar Patna hoog in de lucht de achterdeur van het toestel opende. Hij moest naar het toilet en dacht dat hij de wc-deur had gevonden.