Een passagier van een binnenlandse vlucht in Rusland heeft tevergeefs geprobeerd het toestel een andere koers te laten vliegen. Kort na het opstijgen in Soergoet in Siberië probeerde hij de cockpit binnen te komen en eiste hij van de bemanning een koersverandering.

De piloot zette het toestel, dat onderweg was naar Moskou, vervolgens aan de grond in Chanty-Mansiejsk. Daar is de man volgens lokale media overmeesterd en gearresteerd. De Rus was dronken, aldus Russische onderzoekers.