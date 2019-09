‘Passagier verstopt baby in bagage’

De Filipijnse autoriteiten zeggen dat een vrouw is betrapt die op het vliegtuig wilde stappen met een baby in haar handbagage. De 43-jarige Amerikaanse is aangehouden, bericht CNN.

De vrouw leek alleen te reizen en toonde alleen haar eigen paspoort. Medewerkers op Ninoy Aquino International Airport bij Manilla ontdekten de zuigeling toen ze haar bagage controleerden. Het kind zou pas zes dagen oud zijn geweest.

De vrouw beweerde dat ze de tante is van het kind, maar kon dat niet bewijzen. „Ze had geen reisdocumenten voor de baby”, zegt een woordvoerder van de immigratiedienst.