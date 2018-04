Passagier overlijdt bij noodlanding in VS

Bij een noodlanding van een vliegtuig op de luchthaven van de Amerikaanse stad Philadelphia is een passagier om het leven gekomen. Dat heeft een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Nationale Autoriteit voor Transportveiligheid op een persconferentie gezegd.

Volgens de brandweer raakten zeven inzittenden lichtgewond, maar hoefde niemand naar het ziekenhuis.

Het vliegtuig van Southwest Airlines moest dinsdag in Philadelphia plotseling landen vanwege motorschade. Op sociale media zijn foto’s te zien van het vliegtuig met een beschadigde motor en een kapot raam. Volgens de luchtvaartmaatschappij waren 143 passagiers en 5 bemanningsleden aan boord van het vliegtuig. Het toestel was op weg van New York naar de stad Dallas in Texas.