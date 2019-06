Pasgeborene overleeft maar net in vuilniszak

De Duitse politie heeft ternauwernood een baby kunnen redden die door haar moeder in een vuilniszak achter haar huis in de struiken was gelegd. Na drie uur in de vuilniszak was de zuurstof bijna op, zei justitie maandag. Het meisje, dat een lichaamstemperatuur van nog maar 31 graden had, is inmiddels buiten levensgevaar, maar moet nog wel behandeld worden.

De moeder, die haar zwangerschap wilde verbergen, is aangehouden. Ze woont met haar verloofde in het stadje Kierspe in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Samen hadden ze al een dochtertje van 1 jaar oud toen ze opnieuw zwanger werd. Na bloedingen belandde ze in het ziekenhuis, waar werd vastgesteld dat ze bevallen moest zijn.

Agenten vonden het kindje daarop gewikkeld in twee handdoeken in de vuilniszak toen ze het meisje hoorden huilen.