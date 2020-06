Pasgeboren Mexicaanse drieling besmet met corona, ouders niet

Een pasgeboren drieling in Mexico is besmet met het coronavirus, maar de ouders niet. Een groep deskundigen is een onderzoek begonnen.

De gezondheidsautoriteiten proberen te begrijpen hoe de drieling werd besmet, hoewel geen van de ouders positief testte op het virus. Zij noemen de zaak ongekend.

De drieling, een meisje en twee jongens, werd vier uur na de geboorte vorige week getest. Aanvankelijk werd gedacht dat de moeder positief was, maar zonder symptomen. Maar zij noch de vader bleek besmet.

Twee van de baby’s zijn in goede gezondheid en vertonen geen symptomen. De derde heeft longontsteking, maar verkeert in een stabiele toestand. De drieling blijft vooralsnog in het ziekenhuis.