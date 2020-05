Pasgeboren baby met coronavirus gestorven in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is een twee dagen oude baby overleden die het coronavirus had. Het kind was te vroeg geboren en kampte daardoor met longproblemen, zei minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize.

Het komt zelden voor dat baby’s die besmet raken met het virus komen te overlijden. De moeder van het gestorven kind was ook een coronapatiënt.

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Zuid-Afrika staat op 339. De autoriteiten hebben bij ruim 18.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.