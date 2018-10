Partnerschap nu ook beschikbaar voor Britse hetero’s

De Britse regering wil het geregistreerd partnerschap ook openstellen voor heteroseksuele koppels.

Dat betekent dat bepaalde rechten en voordelen die nu zijn voorbehouden aan het huwelijk, ook beschikbaar komen voor mensen die ongehuwd samenwonen en hun relatie registreren.

Het ongehuwd partnerschap werd in 2004 ingesteld door de Labourregering van premier Blair en was bedoeld als een soort huwelijk voor homoseksuelen. Sindsdien hebben heteroseksuelen doorlopend geklaagd dat het discriminerend is dat deze samenlevingsvorm niet voor hen beschikbaar is.

De regering maakte dinsdag bekend met een wetsvoorstel te komen. Dit is een reactie op een uitspraak van het hooggerechtshof. Dat noemde de bestaande regeling in juni in strijd met de gelijke behandeling.

Van 2004 tot 2013 was het partnerschap de enige manier waarop homokoppels hun relatie konden vastleggen. In 2013 werd ook het huwelijk voor hen opengesteld.