Partijleider Spaanse partij Vox Abascal besmet met coronavirus

De leider van de rechts-nationalistische Spaanse partij Vox, Santiago Abascal, is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Hij liet donderdagavond via Twitter weten dat hij zichzelf heeft laten testen door een particulier laboratorium nadat vast was komen te staan dat partijsecretaris Javier Ortega Smith positief was. Abascal zei dat hij „redelijk in orde is” en voorlopig vanuit huis werkt.

Eerder op de dag werd bekend dat ook de Spaanse minister van Emancipatie Irene Montero het gevreesde longvirus heeft opgelopen. Zij en haar levensgezel, vicepremier, Pablo Iglesias verblijven voorlopig in afzondering. Dat geldt ook voor bewindsvrouw Carolina Darias. De kabinetsleden zullen regelmatig via een videoverbinding met premier Pedro Sánchez overleg voeren.