Partijgenoten Bouterse willen toetsing Amnestiewet

Zeven partijgenoten van de Surinaamse president Desi Bouterse willen dat het Constitutioneel Hof toetst of de omstreden Amnestiewet in strijd is met de grondwet. Dat heeft de fractievoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) Amzad Abdoel woensdag bekendgemaakt. De zeven indieners zijn allen lid van het Surinaamse parlement.

Het Constitutioneel Hof is ruim een week geleden operationeel geworden nadat de vijf leden waren geïnstalleerd. De wet voor de instelling van het Constitutioneel Hof is eind 2019 goedgekeurd.

Het Surinaamse parlement heeft de Amnestiewet in 2012 herzien waardoor de verdachten van de decembermoorden, inclusief hoofdverdachte Bouterse, vrijuit zouden gaan. Dit gebeurde tijdens het 8 decemberproces. Na vele zittingen over deze kwestie besloot de krijgsraad in 2017 toch om de Amnestiewet opzij te schuiven omdat deze in strijd zou zijn met de grondwet. Hierdoor kon het 8 decemberproces doorgaan en is Bouterse eind 2019 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

Nu het Constitutioneel Hof in werking is, heeft de NDP direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om een wet te laten toetsen. „Als fractieleider heb ik gemerkt dat de rechterlijke macht zich vaker de bevoegdheid heeft aangemeten om op de stoel van Constitutioneel Hof te gaan zitten en grondwettelijke rechten die toegekend zijn aan dit Hof zich toe te eigenen”, verklaart Abdoel het besluit van de NDP-fractie. „Ook is het recht van De Nationale Assemblee (DNA) om amnestie te verlenen ter zijde gelegd.”

Behalve de amnestiewet wil Abdoel ook de onlangs geschorste Valutawet laten onderzoeken. Een rechter schortte die vorige week op, omdat de behandeling en aanname van de wet door het parlement niet volgens de regels was gebeurd. „Ik kreeg weer het gevoel dat de rechterlijke macht op de stoel probeerde te zitten van DNA en van het Hof. Dit is aanleiding geweest voor ons om deze wet voor toetsing aan te bieden”, verklaart Abdoel.