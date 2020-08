Partijen VS steken conventie in ander jasje

Zowel de Democraten als de Republikeinen hopen de komende twee weken hun nationale conventie te houden. Traditioneel gelden deze massabijeenkomsten als een hoogtepunt. Maar dit jaar is veel anders dan anders. Een uitleg over het verleden en heden van de partijconventie.

Wat is een partijconventie?

Een partijconventie is de bijeenkomst die de Amerikaanse politieke partijen eens in de vier jaar houden met als belangrijkste doel de presidentskandidaat te nomineren. Daarnaast worden tijdens de vierdaagse vergadering de partijprogramma’s en de interne regels herijkt.

Wanneer zijn de komende conventies?

De bijeenkomst van de Democraten wordt vanaf 17 tot en met 20 augustus gehouden; de Republikeinen komen van 24 tot en met 27 augustus samen. Sinds 1936 is de regel dat de partij die niet in het Witte Huis zit, het eerst een conventie houdt.

Waar worden de conventies gehouden?

De stad Milwaukee (Wisconsin) is de gastheer van de Democratische partij. De Republikeinen vergaderen in Charlotte (North Carolina). Vanwege het coronavirus deelde Donald Trump begin juni mee uit te wijken naar Jacksonville (Florida). Daar zou men wel met een massa mensen bijeen kunnen komen, terwijl dat in Charlotte vanwege corona niet mogelijk leek te zijn. Inmiddels heeft hij besloten om alleen in Charlotte bijeen te komen.

Amerikaanse steden zijn er zeer gespitst op gastheer van een conventie te zijn. Dat geeft een stad landelijke bekendheid. Al enkele jaren voorafgaand aan het verkiezingsjaar maken steden bij partijbesturen hun opwachting om zich te presenteren. De kosten van een conventie dragen de stadsbesturen graag.

Welke aanpassingen zijn er nu vanwege de coronacrisis?

Duidelijk is in ieder geval dat de conventies dit jaar geen massabijeenkomsten zijn. Normaal gesproken komen er bij de Democraten ruim 4000 gedelegeerden en bij de Republikeinen ongeveer 2500 samen om hun partijzaken te bespreken en de presidentskandidaat officieel te kiezen. Daarnaast zijn er meestal enkele tienduizenden belangstellenden. Dat kan nu niet. Ook is een groot deel van het gebruikelijke programma geschrapt. Een beperkt aantal afgevaardigden zal samenkomen om huishoudelijke zaken te bespreken.

Biden heeft besloten om niet naar de conventie in Milwaukee te komen. Hij zal wel tijdens de geplande conventiedagen zijn nominatie aanvaarden. Zijn plan is de toespraak vanuit huis te houden. Die wordt dan via televisie en videokanalen uitgezonden.

Wat president Trump doet, is nog niet helemaal duidelijk. Hij heeft lang gezegd met zijn duizenden fans bijeen te willen komen. Daar lijkt hij nu van af te zijn. Zelf geeft hij aan dat een massabijeenkomst vanwege de coronacrisis niet verantwoord is. Onduidelijk is of hij zijn nominatie tijdens de conventie zal accepteren of dat hij dit op een ander moment gaat doen. Recent gaf hij aan te overwegen zijn toespraak vanuit het Witte Huis te houden.

Wat kunnen de effecten zijn van het afblazen van de conventie in traditionele vorm?

In ieder geval heeft dit tot gevolg dat er geen uitzending op alle belangrijke televisiekanalen is van een massabijeenkomst. Normaal gesproken had het zien van een massale, opgetogen partijbijeenkomst (tijdelijk) een positief effect op de opiniepeilingen van de betreffende partij.

Daarnaast biedt het programma geen ruimte om kennis te maken met aanstormend politiek talent. Zo hield de relatief onbekende Barack Obama in 2004 een toespraak waardoor hij landelijke bekendheid kreeg. Maar ook andere interessante sprekers hebben nu geen gelegenheid te spreken.

Zijn er nog spannende momenten op de conventie te verwachten?

Nee, Biden en Trump hebben binnen hun partij voldoende steun. Dat lag vroeger wel anders. Woodrow Wilson werd in 1912 pas na 36 stemmingen gekozen als kandidaat voor de Democraten. In 1924 had die partij zelfs 103 stemmingen nodig.

In 1968 stelde zittend president Lyndon B. Johnson zich herkiesbaar. Kandidaat Robert Kennedy was kort voor de conventie vermoord. Uiteindelijk viel de keuze op een onbekende politicus als Democratisch kandidaat, terwijl die niet eens aan de voorverkiezingen had deelgenomen.

Doordat in 1970 is afgesproken voorverkiezingen te houden waarvan de uitslag bindend is, komen dergelijke taferelen nauwelijks meer voor.