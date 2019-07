Partijen Soedan bereiken akkoord

De militaire machthebbers en de Soedanese oppositie hebben een akkoord bereikt over een overgangsregering. Dat meldt de bemiddelaar. In de overgangsregering komen leden van de huidige militaire leiding, mensen van oppositiepartijen en leiders van de grote protestbeweging in het land.

De gesprekken tussen de verschillende partijen zijn een aantal dagen geleden weer begonnen, nadat het overleg lange tijd stil lag. Al die tijd zijn de protesten doorgegaan.

In april zette de legerleiding president Omar al-Bashir af na weken van protest. Al-Bashir was zelf met een vergelijkbare zet aan de macht gekomen ongeveer dertig jaar geleden. Hij wordt momenteel vervolgd wegens corruptie.