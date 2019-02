„Partijen ondermijnen buitenlands beleid Iran”

De strijd tussen partijen en facties in Iran is een „dodelijk gif” dat het buitenlands beleid ondermijnt. Dat zei Mohammad Javad Zarif in een dinsdag gepubliceerd interview, een dag nadat hij ontslag had genomen als minister van Buitenlandse Zaken van Iran.

De opmerkingen van Zarif suggereren dat hij mogelijk gestopt is onder druk van hardliners die zijn rol in de onderhandelingen over een belangrijke nucleaire deal met de wereldmachten in 2015 hebben bekritiseerd. „We moeten eerst ons buitenlandse beleid losmaken van partij- en factiekwesties”, zei Zarif in de krant Jomhuri Eslami.

„Het dodelijke gif voor het buitenlands beleid is dat buitenlandse politiek een kwestie wordt van partij- en factiegevechten,” voegde hij eraan toe. Het persagentschap Fars meldde dat het interview vorige week plaatsvond, nog vóór zijn aftreden.

President Hassan Rouhani heeft het ontslag formeel nog niet aanvaard, zoals Zarif op Instagram meldde. Een meerderheid van de Iraanse parlementsleden ondertekenden dinsdag een brief aan Rouhani om Zarif te vragen zijn werk voort te zetten.

De Iraanse beurs ging dinsdag onderuit na het nieuws over de opgestapte minister.