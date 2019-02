Partijen Australië gehackt door „ander land”

De grootste Australische politieke partijen zijn gehackt door een ander land. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison maandag bekendgemaakt.

„De hack is uitgevoerd door een geavanceerde groep die in opdracht handelde van een ander land”, stelt Morrison in Australische media. „Er is geen bewijs dat de hackers zich hebben gemengd in verkiezingszaken.”

Twee weken geleden kwam naar buiten dat de computersystemen waren gekraakt. Toen zei Morrison dat er geen ministeries of overheidsafdelingen waren gehackt. Ook nu zegt de premier weer dat er geen gevoelige informatie is gestolen of ingezien door de hackers.

Voor de zekerheid zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen voor de computers van alle parlementsleden.