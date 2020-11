Partijchef ANC aangeklaagd voor fraude en corruptie

De Zuid-Afrikaanse openbare aanklager heeft de secretaris-generaal van regeringspartij ANC aangeklaagd voor fraude, corruptie en witwassen. De zaak rond Ace Magashule draait om een contract rond asbest uit de tijd dat hij premier was van de provincie Vrijstaat.

De 61-jarige Magashule is een van de zes topfunctionarissen die het ANC leiden. Hij is een voormalige antiapartheidsactivist die eerder in meerdere publicaties is beticht van corruptiepraktijken. Met de betreffende asbestdeal zou 255 miljoen rand, ongeveer 13 miljoen euro, gemoeid zijn geweest.

Magashule is de hoogstgeplaatste politicus die aangeklaagd wordt sinds president Cyril Ramaphosa aantrad in 2018. Ramaphosa maakte er een verkiezingsbelofte van hard op te treden tegen corruptie. Tijdens het bewind van zijn voorganger Jacob Zuma, die ook vervolgd wordt voor corruptie, zou volgens de huidige regering 500 miljard rand zijn verduisterd.

Duizenden aanhangers van de aangeklaagde partijchef waren vrijdag naar de rechtbank in Bloemfontein gekomen om hem aan te moedigen. Veel aanwezigen deden de aanklachten af als een heksenjacht tegen Magashule en riepen om het aftreden van president Ramaphosa.