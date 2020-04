Partijbaas: nog niet naar buiten in Wuhan

Inwoners van de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst opdook in december, moeten voorlopig alleen naar buiten gaan indien noodzakelijk. Dat zei de hoogste functionaris van de Communistische Partij in de stad vrijdag.

Volgens Wang Zhonglin blijft het risico op een nieuwe uitbraak van het coronavirus groot. Inwoners moeten daarom alert blijven en zichzelf beschermen om nieuwe besmettingen te voorkomen, stelde de partijbaas.

Wuhan gold voorheen als het epicentrum van de virusuitbraak in China. De autoriteiten sloten de stad in januari af van de buitenwereld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het aantal besmettingen in de metropool is volgens de regering drastisch teruggelopen. De restricties in Wuhan worden vooralsnog op 8 april opgeheven.

In heel China zijn volgens de overheid ruim 81.000 gevallen van het coronavirus bekend en 3318 doden gevallen. Zaterdag vindt landelijk een nationaal moment van rouw plaats voor de „martelaren die stierven in de strijd tegen het virus”, meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag. Er wordt om 10.00 uur (lokale tijd) drie minuten stilte gehouden voor de slachtoffers terwijl luchtalarmen en sirenes van auto’s, treinen en schepen „jammeren van verdriet”.