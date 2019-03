Partij van Bouteflika steunt Algerijns protest

De partij van de onder vuur liggende Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika zei woensdag dat het de roep van demonstranten om verandering steunt. Tegelijk onderschrijft de partij zijn initiatief voor een dialoog om de politieke crisis van het land te overwinnen.

Mouad Bouchareb, leider van het Nationale Bevrijdingsfront (FLN), zei dat de regering „niet in de handen van de partij is”. De opmerkingen worden gezien als een poging van de FLN zich van het Bouteflika-regime te distantiëren. De FLN is al aan de macht sinds de Algerijnse onafhankelijkheid in 1962.

Algerije is in de greep van ongekende protesten sinds 22 februari, nadat Bouteflika had aangekondigd dat hij zich voor de vijfde keer kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Dit deed hij ondanks zorgen over zijn vermogen om het land te besturen. De 82-jarige president zit in een rolstoel en is zelden in het openbaar verschenen sinds hij in 2013 een beroerte kreeg.

„FLN-activisten steunen ten volle de populaire beweging, waarmee de mensen verandering eisen door massale straatprotesten”, zei Bouchreb.

Bouteflika, die erevoorzitter van de partij is, heeft „duidelijk gemaakt dat hij op weg is om het systeem te veranderen, naar een nieuw Algerije”, voegde Bouchareb toe.