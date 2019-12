Partij schorst zoon van president Bolsonaro

De zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is geschorst door zijn partij de Sociaal Liberale Partij (PSL), omdat hij eerder probeerde om de oprichter van de partij af te zetten. Eduardo Bolsonaro wilde zelf de partijleider worden. Hij is voor een jaar geschorst en dreigt zijn plek in de buitenlandcommissie van het Huis van Afgevaardigden kwijt te raken.

President Bolsonaro wilde dat zijn zoon de nieuwe partijleider zou worden en startte na de mislukte poging zijn eigen partij. Of Eduardo Bolsonaro ook naar de Alliantie voor Brazilië van zijn vader gaat, is nog niet bekend.

De PSL heeft achttien leden geschorst vanwege de interne strijd. Jair Bolsonaro heeft dertig parlementsleden van zijn oude partij meegenomen. Zijn positie in het Congres is echter wel enorm verzwakt, waardoor hij niet meer zomaar zijn beleid door kan voeren.