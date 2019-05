Partij premier May wacht nieuwe afstraffing

Britse kiezers maken donderdag naar verwachting opnieuw hun onvrede duidelijk over de patstelling rond de brexit. Peilingen voorspellen dat aartsbrexiteer Nigel Farage en zijn Brexit Party met grote meerderheid de Europese verkiezingen in Groot-Brittannië gaan winnen.

De Brexit Party kan volgens een recente peiling rekenen op zo’n 34 procent van de stemmen. Dat is meer dan de Conservatieve Partij (12 procent) van premier Theresa May en de grootste landelijke oppositiepartij Labour (20 procent) bij elkaar. Die partijen zijn intern verdeeld over de brexit.

Veel kiezers die erg pro-brexit zijn, komen vermoedelijk uit bij de partij van Farage. Het antibrexitkamp is een stuk verdeelder. De Liberal Democrats, Change UK en de Green Party strijden om de gunst van Britten die hun land liever niet zien vertrekken uit de Europese Unie.

De bijna 47 miljoen stemgerechtigde Britten sturen in totaal 73 Europarlementariërs naar Brussel. Het is de vraag of zij daar lang blijven zitten. Hun land moet uiterlijk op 31 oktober de EU verlaten, tenzij opnieuw uitstel wordt gevraagd en verleend.

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat de Britten nog zouden meedoen aan de Europese verkiezingen. De oorspronkelijke brexitdeadline was 29 maart, ruim voor de stembusgang.

Het Britse Lagerhuis gooide echter roet in het eten. Parlementariërs stemden drie keer tegen de deal die May sloot met de EU. Daardoor dreigde een chaotische brexit zonder deal. De premier moest de andere EU-lidstaten herhaaldelijk vragen om verlenging van de deadline om dat te voorkomen.

May voerde recentelijk gesprekken met Labour om een uitweg te vinden uit de brexit-impasse, maar die zijn inmiddels stukgelopen. Toch legt ze haar deal begin juni weer voor aan het Lagerhuis.

Britse kiezers lijken de patstelling beu te zijn en straften de conservatieven onlangs al genadeloos af bij lokale verkiezingen. Ook Farage profiteert donderdag vermoedelijk van die onvrede, al maakte hij eerder dit jaar duidelijk liever helemaal niet terug te keren naar Brussel en Straatsburg.

Farage riep de EU toen tevergeefs op zijn land geen brexituitstel te verlenen. "Jullie willen niet dat ik hier terugkeer, of hordes eurosceptici", hield hij het Europees Parlement voor.