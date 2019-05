Partij Orban sleept dertien zetels voor Hongarije in de wacht

De Fideszpartij heeft de Europese Verkiezingen in Hongarije ruim gewonnen, bleek maandagmorgen, toen bijna alle stemmen waren geteld. De partij van premier Viktor Orban heeft 52,14 procent van de stemmen gekregen. Orban heeft hiermee 13 van de 21 Hongaarse zetels binnengehaald.

„Ik hoop dat er een verandering komt in de Europese politiek ten faveure van anti-immigratie politieke partijen”, zei de Hongaarse premier zondag. Orban voerde campagne door de verkiezingen weg te zetten als keuze tussen partijen die voor massa-immigratie zijn en partijen die daartegen zijn. „We zijn klein, maar we willen Europa veranderen, aldus Orban.

Orban zette zichzelf in Europa op de kaart als één van de voornaamste voorvechters van een radicaal antimigratiebeleid. Dat bleek succesvol in de Europese verkiezingen, want de concurrentie bleef in Hongarije op ruime afstand steken. De nummer twee achter Orban was de linkse Democratische Coalitie met 16,26 procent van de stemmen. De extreemrechtse partij Jobbik behaalde circa 9 procent van de stemmen. Dat is een daling van 5 procent ten opzichte van 2014.

In maart haalde Orban nog eens hard uit naar de Europese Unie. ,,Brusselse politici leven in een bubbel”, zei Orban in een radio-interview. ,,Ze vormen een Brusselse bureaucratische elite die het contact met de werkelijkheid kwijt is.” De kritiek van Orban volgt op de schorsing van zijn Fideszpartij door de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europese parlement. Die maatregel had onder meer te maken met de Hongaarse postercampagne tegen voorzitter Juncker van de Europese Commissie.