Partij Orban aan zijlijn Europese Volkspartij

De Europese Volkspartij (EVP) schorst met onmiddellijke ingang Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban. De conservatief-nationalistische partij laat zich de komende tijd buitenspel zetten.

De christendemocratische EVP stemde woensdagmiddag in Brussel over een gezamenlijk voorstel van de Europese partij en Fidesz waarin staat dat de Hongaarse partij zijn lidmaatschap van de EVP opschort. Het voorstel kreeg 190 stemmen voor en drie tegen. Als gevolg daarvan mag de partij van Orban geen enkele EVP-bijeenkomst meer bijwonen en heeft het ook geen stemrecht meer. Daarnaast is de partij de mogelijkheid ontzegd om kandidaten voor functies aan te dragen.

Fidesz kwam onder vuur te liggen nadat het in Hongarije een postercampagne tegen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros begon. De campagne beschuldigt Juncker en Soros van het in gevaar brengen van de Hongaarse veiligheid door migratie te bevorderen met een verplichte migrantenquota. Voor een groot deel van de EVP-leden werd met de actie tegen Juncker, die ook lid is van de Volkspartij, een grens overschreden.

Idioten

Vervolgens wilde een aantal partijen binnen de EVP dat de Hongaarse partij uit de fractie zou worden gezet. Orban reageerde op de kritiek met de uitdrukking „nuttige idioten.” Daarvoor heeft de Hongaarse premier excuus gemaakt, maar dat geldt niet voor de posteractie. In het aangenomen voorstel van woensdag staat dat de campagne tegen Juncker onmiddellijk moet worden gestopt. Orban zei na de stemming dat Fidesz geen actievoert tegen de Commissievoorzitter, maar dat het alleen een „informatiecampagne in Hongarije” houdt.

De stafchef van Orban had vóór de bijeenkomst aangekondigd dat Fidesz de EVP direct zou verlaten als de partij geschorst zou worden. Maar die stap lijkt de partij toch niet te zetten. Orban reageerde juist positief op de schorsing. „Dit was een goed besluit, alle wegen voor de EVP en onze partij zijn opengebleven”, zei hij. „De eenheid binnen de EVP is bewaard gebleven.”

Tevreden

Ook het CDA, die aangesloten is bij de Volkspartij, is tevreden. CDA-Europarlementariër Esther de Lange noemde de schorsing „een ongekend harde sanctie.” Volgens haar is het „een duidelijk signaal aan het adres van Fidesz. Een schorsing is nog niet eerder ingezet.”

Maar andere partijen in het Europees Parlement nemen geen genoegen met een schorsing van de partij. Zo noemde de liberale ALDE-fractievoorzitter Guy Verhofstadt het „een politieke truc die Europa beschaamt.” D66-Europarlementariër Sophie In ‘t Veld twitterde over een „mooie ruil.” „De EVP slikt de afbraak van de rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, en dan slikt Orban een paar maanden schorsing. Iedereen tevreden.”

De Europese Unie startte vorig jaar de zogenoemde artikel 7-procedure tegen Hongarije, waardoor het land mogelijk zijn stem in de Unie kwijtraakt. De regering van Orban wordt beticht van aanvallen op de onafhankelijke rechtspraak en de pers- en onderwijsvrijheid. Ook ligt de Europese partij van Orban nu dus voorlopig onder de loep van een commissie van de christendemocraten.