Partij Nobelprijswinnares Suu Kyi wint verkiezingen Myanmar

De verkiezingen in Myanmar worden overtuigend gewonnen door de partij van Aung San Suu Kyi, de omstreden winnares van de Nobelprijs voor de Vrede. Haar NLD-partij krijgt volgens tussentijdse uitslagen meer dan de helft van de zetels in het parlement.

„Mensen zagen duidelijk in dat de NLD voldoende stemmen moest krijgen om zelf een regering te kunnen vormen”, zei een woordvoerder van de partij. De USDP-partij, die is gelieerd aan de militairen die het land jarenlang bestuurden, loopt in tussentijdse uitslagen ver achter op de partij van Suu Kyi. De promilitaire partij klaagt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en eist een herkansing.

De 75-jarige Aung San Suu Kyi was ook de afgelopen jaren al de feitelijke leider van haar land. Waarnemers zagen de verkiezing als een referendum over haar regering. Die krijgt internationaal veel kritiek vanwege beschuldigingen over genocide op de Rohingya-minderheid, maar blijft in eigen land onverminderd populair.

Suu Kyi won de prestigieuze Nobelprijs voor de Vrede in 1991 vanwege haar vreedzame verzet tegen de toenmalige militaire machtshebbers van haar land. Ze zat daar jaren onder huisarrest. Critici eisten in 2018 dat die onderscheiding haar weer zou worden ontnomen vanwege de mensenrechtenschendingen in haar land, maar dat staan de regels volgens het Noors Nobelcomité niet toe.

Het komt vaker voor dat winnaars van de Nobelprijs in opspraak raken. De Ethiopische leider Abiy Ahmed (44) kreeg de belangrijke onderscheiding vorig jaar voor zijn inspanningen om vrede te sluiten met buurland Eritrea. Hij gaf dit jaar opdracht tot een militaire operatie in de Ethiopische regio Tigray, waarbij inmiddels honderden doden zijn gevallen.