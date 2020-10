Partij Johnson werkt aan plan tegen Schotse onafhankelijkheid

De Britse Conservatieven werken aan een strategie om de groeiende steun in Schotland voor onafhankelijkheid tegen te gaan. Volgens persbureau Bloomberg circuleert een memo hierover onder kopstukken van de partij van premier Boris Johnson, onder wie de invloedrijke minister Michael Gove.

Alleen maar blijven zeggen een nieuw onafhankelijkheidsreferendum niet toe te staan, zou „contraproductief” zijn. In plaats daarvan moeten de Tories overwegen meer macht over te dragen aan de regering in Edinburgh om de onafhankelijkheidswens tegen te gaan, zou in het memo van een consultancybedrijf staan. Ook zou de EU kunnen worden bewerkt om het idee dat Schotland als onafhankelijk land kan toetreden om zeep te helpen.

Schotland is al eeuwen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, maar het aantal Schotten dat onafhankelijk wil worden bereikt recordhoogten. Volgens recent onderzoek van Ipsos zou 58 procent van de Schotten daarvoor stemmen. Bijna twee derde van de Schotten vindt dat het Britse parlement binnen vijf jaar een nieuw onafhankelijkheidsreferendum moet toestaan als de Scottish National Party (SNP) in mei opnieuw de meerderheid krijgt in het Schotse parlement.

Bij een referendum in 2014 wees 55 procent van de Schotten onafhankelijkheid af. De meerderheid stemde in 2016 tegen de brexit, maar ze hebben de EU toch verlaten. Premier en SNP-leider Nicola Sturgeon heeft een nieuwe volksraadpleging onderdeel van haar verkiezingscampagne voor 2021 gemaakt en pleit bij de EU voor steun aan de Schotse onafhankelijkheid.