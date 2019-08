Partij Johnson verliest zetel in parlement VK

Boris Johnson, de kersverse premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft een gevoelige nederlaag geleden. De Conservatieve Partij van Johnson verloor bij lokale verkiezingen in Wales een parlementszetel aan de Liberaal-Democraten.

De verkiezingen waren noodzakelijk, omdat het Conservatieve parlementslid Chris Davies van het kiesdistrict Brecon en Radnorshire was veroordeeld voor het vervalsen van uitgaven die hij had gedaan. De liberaal-democratische kandidaat Jan Dodds won met 13.826 stemmen. Davies, die zich opnieuw verkiesbaar had gesteld, werd tweede met 12.401 stemmen.

De Liberale Democraten staan bekend als een pro-Europese Unie-partij. „De krimpende meerderheid van Boris Johnson maakt duidelijk dat hij geen mandaat heeft om ons uit de EU te leiden” , zei liberaal-democratische leider Jo Swinson, wiens partij nu dertien zetels in het parlement heeft.