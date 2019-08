Parlementsvoorzitter Polen weg om vliegreizen

De Poolse parlementsvoorzitter stapt op vanwege een rel over privéreizen met overheidsvliegtuigen. De 63-jarige Marek Kuchciński beklemtoont dat hij niets illegaals heeft gedaan, maar legt toch zijn functie neer.

De oppositie verwijt de politicus van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) misbruik te hebben gemaakt van overheidsmiddelen. Hij zou zich de afgelopen jaren veelvuldig hebben laten rondvliegen, onder meer in overheidsvliegtuigen en legerhelikopters. Soms reisden ook gezinsleden mee.

Kuchciński kondigde zijn vertrek aan in het bijzijn van PiS-leider Jaroslaw Kaczynski. Die zei dat de parlementsvoorzitter in zijn ogen geen wetten heeft overtreden, maar erkende ook dat veel Polen daar anders over denken.