Parlementsvoorzitter Cyprus weg na paspoortschandaal

Een schandaal rond het misbruik van een paspoortregeling heeft de kop gekost aan de parlementsvoorzitter van Cyprus, een van de machtigste personen op het eiland. Demetris Syllouris raakte in opspraak door een undercoveractie van Al Jazeera en stapte donderdag op.

Een verslaggever van de nieuwszender had zich voorgedaan als een vertegenwoordiger van een fictieve Chinese zakenman. Die wilde zogenaamd een paspoort bemachtigen, maar kwam daar niet voor in aanmerking omdat hij eerder was veroordeeld voor witwaspraktijken. Syllouris zou vervolgens hebben meegedacht over hoe toch iets geregeld kon worden.

De 67-jarige politicus houdt vol niets strafbaars te hebben gedaan. Hij zegt dat zijn uitspraken uit de context zijn gehaald. „Ik geloof absoluut dat ik op geen enkele manier de wet heb overtreden”, benadrukte Syllouris in een verklaring.

De documentaire van Al Jazeera heeft in het EU-land voor grote verontwaardiging gezorgd. De zender berichtte dat prominenten als Syllouris bereid waren om veroordeelde criminelen aan een paspoort te helpen. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling die het mogelijk maakte de Cypriotische nationaliteit te verwerven door 2,5 miljoen euro te investeren.

De lucratieve paspoortregeling voor buitenlandse investeerders leverde Cyprus de afgelopen jaren miljarden euro’s op. De autoriteiten maakten deze week bekend dat het programma wordt stopgezet.