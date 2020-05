Parlementsvoorzitter China noemt militair ingrijpen Taiwan optie

De voorzitter van het Chinese parlement Li Zanshu noemt militair ingrijpen in Taiwan een optie om te voorkomen dat Taiwan onafhankelijk wordt. Ook een van de hoogste Chinese generaals noemt „de militaire optie” als oplossing voor het probleem in Taiwan.

Beide mannen zeggen echter dat een vreedzame oplossing de voorkeur heeft. De inzet van het leger wordt gezien als laatste optie. „Onafhankelijkheid is een doodlopend pad voor Taiwan”, zei Li. „Alle voorstanders van onafhankelijkheid kunnen niet veranderen dat Taiwan wettelijk gezien aan China toebehoort.”

Het hoofd van de Taiwanese Zaken Liu Jieyi denkt dat het „een land, twee systemen” de beste optie is om Taiwan en China te herenigen. Hongkong en Macau worden ook op die manier geregeerd. „Alle pogingen van buitenlandse machten om tussen China en Taiwan te komen, zullen mislukken”, aldus Liu.

Taiwan - dat de facto sinds 1948 een onafhankelijk land is maar door weinigen als zodanig wordt erkend - is boos over de uitlatingen van China. In een verklaring staat dat de mensen in Taiwan niet voor dictatuur kiezen en niet zullen buigen voor geweld. Volgens Taiwan gaan de bedreigingen van Peking in tegen het internationale recht.