Parlementslid Libanon: Ik bid dat hier geen oorlog uit voortkomt

Ds. Edgard Traboulsi, vertegenwoordiger van de Libanese protestanten in het nationale parlement, is bezorgd over zijn land. „We hebben nu veel hulp nodig.”

Ds. Traboulsi is leider van een aantal baptistengemeenten in Libanon. Verschillende kerkleden raakten zwaargewond door de explosie dinsdagavond. „Eén van hen, een jonge vrouw, werkt in het Saint George-ziekenhuis, vlak bij de haven. Ze kreeg iets op haar hoofd en raakte bewusteloos. Haar eigen ziekenhuis kon haar niet helpen in de chaos. Ze is vannacht gelukkig elders succesvol geopereerd.”

Ook als politicus is de predikant druk met de nasleep van de explosie. Hij is er niet zeker van dat het een ongeluk betreft. Hij wijst op ooggetuigen die een vliegtuig hoorden en zagen, momenten voor de ontploffing. „Mijn eigen broer is een van hen. Hij is gewond geraakt in zijn huis. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat het lijkt op een aanval. Dat geeft te denken.”

Als parlementslid roept Traboulsi op tot een diepgravend onderzoek. Hij wil kunnen uitsluiten dat Israël achter de verwoesting zit. „Dat is nu nog wel degelijk een mogelijkheid. Israël schendt haast dagelijks ons luchtruim. Ik bid dat hieruit geen opstand of zelfs oorlog voortkomt.”

De ontploffing is de volgende catastrofe die Libanon treft. Er is veel kritiek op hoe de Libanese overheid met deze rampen omgaat, maar Traboulsi wijst die kritiek van de hand. „Ik verwijt de huidige regering niets. We moeten de regering juist nu steunen door als één man achter haar te staan.”

