Parlementslid Hongkong neergestoken

Een parlementslid dat als pro-China bekendstaat is neergestoken in Hongkong. Junius Ho werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, evenals een assistent en de dader die ook gewond raakten.

Ho werd neergestoken toen hij op straat campagne voerde. Het motief voor de aanval is niet bekend. Ho joeg eerder de demonstranten tegen zich in het harnas nadat hij was gefilmd terwijl hij lachend de hand schudde van bendeleden die een vreedzame demonstratie hadden aangevallen.

China liet kort na het incident weten een hardere aanpak van de onrust in Hongkong te steunen. In Hongkong wordt al maanden massaal gedemonstreerd tegen de toenemende invloed van China.