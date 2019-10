Parlementsleden nemen afscheid van Bercow

Britse parlementsleden nemen donderdag afscheid van Mr. Speaker John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis. De 56-jarige Bercow houdt er na tien jaar als parlementsvoorzitter mee op.

Jacob Rees-Mogg beet als fractievoorzitter van de Conservatieven, de partij van Bercow, het spits af. „Er gaat dubbel terug worden gekeken op het werk van Bercow, zoals bij alle parlementsvoorzitters. Maar ik denk dat we het nu vooral over het goede moeten hebben, anderen gaan het over de kritiek hebben, maar daar is het nu niet het moment voor.”

Bercow was de 157e parlementsvoorzitter van het Verenigd Koninkrijk. „De belangrijkste taak voor een speaker is het voornaamste parlementslid zijn en het verdedigen van onze vrijheid van meningsuiting, en Mr. Speaker, dat heeft u gedaan. Ik wens u een voorspoedig pensioen.”

Na Rees-Mogg deden ook andere leden van het Lagerhuis hun zegje over scheidend voorzitter Bercow. Ze prezen allemaal de veranderingen die hij heeft doorgevoerd. Zo gaf hij parlementsleden die op de achterste banken zitten en traditioneel minder te zeggen hebben, de kans om zich uit te spreken in debatten.

Ook om zijn menselijkheid en vriendelijkheid werd Bercow geprezen.