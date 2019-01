Parlementschef noemt zich president Venezuela

De parlementsvoorzitter van Venezuela, Juan Guaidó Márquez, heeft zich tot president van het land uitgeroepen. Op een massale betoging tegen het autoritaire regime van de linkse populist Nicolás Maduro legde hij de eed af en zei dat hij de uitvoerende macht leidt als interim-president.

Honderdduizenden mensen zijn in Venezuela op de been om te betogen tegen het regime. Dat heeft het parlement opzijgeschoven. Het parlement heeft recent Guaidó tot interim-president uitgeroepen. In Washington is woensdag gemeld dat president Trump overweegt Guaidó snel als Venezolaans staatshoofd te erkennen.

Massale protesten in Venezuela