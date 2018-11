Parlement Zweden stemt over premierskandidaat

Het Zweedse parlement stemt volgende week over de vraag of de centrumrechtse leider Ulf Kristersson tot premier moet worden benoemd. Daarmee kan een einde komen aan de politieke patstelling die volgde op de parlementsverkiezing van begin september, maar het is de vraag of Kristersson voldoende steun heeft.

Kristersson deed na de verkiezingen al een vergeefse poging een coalitie te smeden. Daarna was het de beurt aan demissionair premier Stefan Löfven, maar ook die sociaaldemocraat moest de handdoek in de ring gooien. Zij worden allebei gesteund door allianties van partijen die geen meerderheid hebben en ook niet willen samenwerken met de rechts-populistische Zweden Democraten.

De patstelling is parlementsvoorzitter Andreas Norlén een doorn in het oog. „Het proces moet vooruit gaan”, zei hij op een persconferentie. Volgens Norlén is het tijd om te stemmen over de benoeming van een premier, maar hij leek niet uit te gaan van een doorbraak. „Er is absoluut geen garantie dat Ulf Kristersson gekozen zal worden.”

De stemming zal naar verwachting plaatsvinden op 14 november.