„Parlement Zuid-Afrika nalatig rond Zuma-rel”

De hoogste rechtbank van Zuid-Afrika heeft het parlement op de vingers getikt. Het constitutioneel hof oordeelde volgens Zuid-Afrikaanse media dat de volksvertegenwoordigers hun controlerende taak onvoldoende hebben uitgevoerd bij een rel rond president Jacob Zuma.

„De Nationale Vergadering heeft de president niet verantwoordelijk gehouden, zoals vereist was”, oordeelde het hof. Zuma kwam eerder onder vuur te liggen vanwege een met belastinggeld betaalde verbouwing van zijn huis. Het hof oordeelde later dat de president niet conform de grondwet had gehandeld.

Oppositiepartijen stapten vervolgens naar het hof omdat ze vonden dat het parlement te passief had gereageerd op die uitspraak. Het hof gaf de volksvertegenwoordiging vrijdag 120 dagen de tijd om met richtlijnen te komen over het afzetten van een president.

In de grondwet staat dat een dergelijke procedure in gang kan worden gezet als een staatshoofd zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag of zware delicten. Het is echter onduidelijk welke vergrijpen binnen die definitie vallen.