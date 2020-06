Parlement VS wil terugtrekking troepen uit Duitsland voorkomen

De Democraten in het Amerikaanse parlement willen voorkomen dat president Donald Trump 9500 Amerikaanse soldaten terugtrekt uit Duitsland zonder steun van het Congres. Een voorgestelde wet verbiedt om daar geld voor uit te trekken.

Lid van het Huis van Afgevaardigden Eliot Engel en senator Bob Menendez wezen er bij het presenteren van het voorstel op dat ook in Republikeinse kringen bezorgdheid is over de voorgenomen terugtrekking.

Trump kondigde maandag aan dat hij de Amerikaanse troepensterkte in Duitsland wil terugbrengen tot 25.000 omdat Duitsland niet genoeg aan defensie zou uitgeven en de Verenigde Staten zou benadelen in de handel.

Het terugtrekken van troepen zou een opmerkelijke reactie zijn tegen Duitsland, waarmee de VS nauwe handelsbetrekkingen onderhoudt. De zet is daarnaast een knauw aan het vertrouwen van NAVO-lidstaten in de Amerikaanse bescherming tegen Russische agressie.

Volgens de Amerikaanse grondwet gaat het Congres, niet het Witte Huis, over de uitgaven van de overheid. Congresleden gebruiken die bevoegdheid vaker om beleid te beïnvloeden. Zo houdt het Congres de sluiting van de gevangenis in Guantanamo Bay tegen door daarvoor geen budget beschikbaar te stellen.

De voorgestelde wet verbiedt het uittrekken van geld voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa, tenzij dat op verzoek van het gastland gebeurt of de president het 180 dagen van te voren aankondigt en rechtvaardigt.

„President Trumps rampzalige beslissing om duizenden troepen terug te trekken en de troepencapaciteit in Duitsland te verlagen, brengt onze nationale veiligheid in gevaar”, aldus Congresman Engel in een verklaring. „Onze wetgeving zal de regering weerhouden van de uitvoering van dit rampzalige beleid.”