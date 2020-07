Parlement VS neemt sanctiewet tegen China aan

Het Amerikaanse parlement heeft wetgeving goedgekeurd die het mogelijk maakt Chinese functionarissen te straffen die de speciale status van Hongkong ondermijnen. Het voorstel moet nog wel worden ondertekend door president Donald Trump.

De wetgeving kreeg de steun van zowel de Republikeinen van president Trump als de Democratische oppositie. Zij maken zich zorgen over de omstreden veiligheidswet die China deze week heeft ingevoerd in Hongkong. Die maakt het onder meer mogelijk om inwoners van de metropool aan te pakken die zich uitspreken voor onafhankelijkheid.

De VS hebben geklaagd dat China met die wetgeving de afspraken negeert over de speciale status van Hongkong, een voormalige Britse kroonkolonie die in 1997 is overgedragen aan de communistische volksrepubliek. De metropool heeft onder meer een eigen rechtssysteem en parlement en China beloofde dat systeem zeker een halve eeuw te respecteren.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet nu jaarlijks verslag gaan uitbrengen over Chinese functionarissen die het principe van „één land, twee systemen” in Hongkong ondermijnen. Daarna kunnen sancties volgen. Ook kunnen op grond van de nieuwe zogenoemde Hong Kong Autonomy Act banken worden aangepakt die zaken doen met dergelijke officials.

Het is nog onduidelijk of president Trump die wet zal ondertekenen. Hij kan ook zijn veto uitspreken. China heeft gedreigd met tegenmaatregelen als de wet wordt aangenomen.