Parlement Rome erkent Armeense volkerenmoord

De leden van het Italiaanse Huis van Afgevaardigden hebben de regering unaniem gevraagd het bloedbad dat in de nadagen van het Ottomaanse Rijk werd aangericht onder de Armeniërs te erkennen als volkerenmoord. Daarnaast moet het kabinet internationaal aandacht vragen voor deze kwestie ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.

De 43 parlementariërs van Forza Italia, de partij van oud-premier Silvio Berlusconi, onthielden zich van stemming. Alle 382 anderen, van zowel de coalitie als de oppositie, waren voor het initiatief. Dat is tegen het zere been van Turkije, dat zich als opvolger van het Ottomaanse wereldrijk ziet. Ankara had maandag de Italiaanse ambassadeur al ontboden om zijn ongenoegen erover uit te spreken.

Turkije geeft de dood van 300.000 tot 500.000 Armeniërs door het oorlogsgeweld een eeuw geleden weliswaar toe, maar wijst de kwalificatie als genocide ten stelligste af. Onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Rusland zijn al langer van mening dat er wel degelijk sprake moet zijn van volkerenmoord.