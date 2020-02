Parlement Noord-Macedonië ontbonden: verkiezingen op 12 april

Het parlement van Noord-Macedonië heeft zichzelf zondag ontbonden en stelde 12 april vast voor vervroegde verkiezingen. Dat is acht maanden voor het einde van de huidige zittingsperiode.

De stap, die werd gesteund door 108 afgevaardigden in het parlement met 120 zetels, volgt op het aftreden van premier Zoran Zaev vorige maand. Dat kwam nadat de Europese Unie zijn land geen datum wilde geven om besprekingen over toetreding tot het EU-blok te beginnen. Zaev noemde dat besluit een „historische fout”.

Volgens de meeste EU-lidstaten is de tijd rijp voor Noord-Macedonië en ook Albanië om gesprekken te beginnen, maar met name Frankrijk en Nederland hielden de poot stijf, ondanks bezorgdheid over toegenomen Chinese en Russische bemoeienissen op de Balkan. Frankrijk vindt dat de EU eerst het toetredingsproces moet hervormen. Nederland vindt dat er vooral in Albanië nog veel moet gebeuren.

Noord-Macedonië had verwacht een datum te krijgen om toetredingsgesprekken te starten na het beslechten van een geschil met buurland Griekenland, door de naam van het land te veranderen van Macedonië in Noord-Macedonië.

EU-president Charles Michel heeft zondagavond een ontmoeting gehad met leiders van zes Westelijke Balkanlanden die willen toetreden tot de EU, voor „openhartige” gesprekken voorafgaand aan een belangrijke top in Zagreb in mei. Het gaat om Noord-Macedonië, Servië, Kosovo, Albanië, Montenegro en Bosnië.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Josep Borrell waren ook aanwezig.

„We gaan kijken hoe we ons partnerschap met deze landen kunnen verdiepen, hun Europees perspectief kunnen versterken en signalen kunnen geven over de uit te voeren hervormingen”, legde Michel uit. Von der Leyen zei dat de Commissie de weg wil vrijmaken voor toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië, indien mogelijk nog voor de top in Zagreb.